Бьорндален высказался о травле российского биатлониста Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова. В прошлом он отбывал дисквалификацию за употребление допинга, но в настоящий момент подвергается критике со стороны иностранных биатлонистов.

«Для начала Логинов должен сказать, что сожалеет о случившемся. В ином случае он не получит того уважения, которого заслуживает. Конечно, это должно быть на пресс-конференции, если Логинов задумывается о своей будущей карьере. Чтобы все люди поняли, что Александр сожалеет», — сказал Бьорндален.

В спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, состоявшемся ранее 17 января, Логинов финишировал пятым. Победил норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его брат Тарьей Бе, третьим — немец Бенедикт Долль.

11 января Логинов выиграл первую для сборной России золотую медаль в нынешнем сезоне Кубка мира. Кроме этого, в его активе еще четыре медали — два серебра и две бронзы. Россиянин идет на втором месте в мире в личном зачете биатлонистов, уступая только Йоханнесу Бе. На третьем месте расположился француз Мартен Фуркад.

Логинов подвергается критике соперников, в том числе Фуркада, Бе и олимпийского чемпиона Пхенчхана Себастьяна Самуэльссона за нарушение антидопинговых правил в сезоне-2013/2014. Россиянин отбыл дисквалификацию с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го, а затем возобновил выступления. Иностранные спортсмены считают, что Логинов должен извиниться и объяснить, каким образом в его организм попало запрещенное вещество. Биатлонист, в свою очередь, от публичных комментариев отказывается.

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