Трамп поборется с Деппом и Траволтой за звание худшего актера

Организаторы американской антипремии «Золотая малина», которая вручается за самые сомнительные достижения в кинематографе, назвали номинантов 2018 года. Ролик с полным списком претендентов опубликован на YouTube-канале Razzie Channel.

В категории «Худший фильм» представлены такие картины, как «Кодекс Готти», «Холмс & Ватсон», «Игрушки для взрослых», «Винчестер. Дом, который построили призраки» и «Робин Гуд: Начало».

За появление в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9» американский президент Дональд Трамп получил номинацию «Худший актер». Он поборется за это звание с такими артистами, как Джонни Депп («Шерлок Гномс»), Брюс Уиллис («Жажда смерти»), Джон Траволта («Кодекс Готти») и Уилл Фаррелл («Холмс & Ватсон»).

В список кандидаток на «Худшую актрису» вошли Дженнифер Гарнер («Багровая мята»), Эмбер Херд («Лондонские поля»), Мелисса Маккарти («Игрушки для взрослых» и «Душа компании»), Аманда Сейфрид («Клакер») и Хелен Миррен («Винчестер. Дом, который построили призраки»).

«Золотая малина» также объявила худших режиссеров. Среди них оказались Джеймс Фоули («Пятьдесят оттенков свободы»), Этан Коэн («Холмс & Ватсон»), Макйл Спирег и Питер Спириг («Винчестер. Дом, который построили призраки»), Кевин Коннолли («Кодекс Готти») и Брайан Хенсон («Игрушки для взрослых»).

Ранее кинокритики журнала The Hollywood Reporter выбрали десять худших фильмов 2018 года. На первом месте оказалась криминальная драма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Коннолли.

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