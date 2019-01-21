Россияне смогут увидеть «кровавую» луну

Московский планетарий опубликовал карту полного затмения Луны, которое можно будет наблюдать на территории России 21 января.

Затмение начнется в 6:34 и закончится в 9:51 по московскому времени. Луна пройдет три фазы затмения: полутеневую, частную и полную. Лучше всего явление будет заметно во время полной фазы, когда спутник будет полностью находиться в тени Земли. Полное затмение продлится с 7:41 до 8:44. В это время Луна приобретет красный, темно-красный или коричневый оттенок в зависимости от состояния атмосферы. Максимальное потемнение придется на 8 часов 12 минут по Москве.

Затмение смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока. Чем западнее точка наблюдения, тем лучше будет видимость. Наблюдение может быть затруднено из-за светлеющего неба.

Полная Луна подойдет к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров и будет находиться возле ближайшей к планете точки орбиты. Такоя явление называют суперлунием — видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 процентов.

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