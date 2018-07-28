НАСА выручило не увидевших кровавую луну россиян

Американское космическое агентство НАСА запустило онлайн-трансляцию лунного затмения, и выручило всех, кто не смог вживую увидеть редкое астрономические событие. Кадры кровавой луны можно наблюдать в Twitter-аккаунте агентства.

Как и прогнозировалось ранее, над столичным регионом России в часы затмения небо затянуто тучами.

В ночь на 28 июля жители Земли могли наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

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