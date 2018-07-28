Наука и техника
 
Последние новости
Суд в Ереване отказался арестовывать генсека ОДКБ
Умершая в 2016 году принцесса Лея появится в новых «Звездных войнах»
Сданный сотням курортников «особняк у моря» внезапно нашелся в Тамбове
ЦСКА выиграл Суперкубок России
Гендиректора медиакорпорации CBS обвинили в домогательствах
Роскомнадзор решил научить пользователей скрывать свои документы от поисковиков
Стало известно о состоянии раненного ножом столичного полицейского
Сотрудница СИЗО отбилась от начальника-насильника пистолетом
Собаки динго при помощи телефона заманили женщину в засаду и напали
Новости партнеров

НАСА выручило не увидевших кровавую луну россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Американское космическое агентство НАСА запустило онлайн-трансляцию лунного затмения, и выручило всех, кто не смог вживую увидеть редкое астрономические событие. Кадры кровавой луны можно наблюдать в Twitter-аккаунте агентства.

Как и прогнозировалось ранее, над столичным регионом России в часы затмения небо затянуто тучами.

В ночь на 28 июля жители Земли могли наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Затмение Луны заставило YouTube-проповедников уверовать в конец света
Названа причина появления загадочных инопланетных сигналов
Рэпер отменил концерты после наблюдения за затмением без очков
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0726 июля

Повелитель батута

Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
19:3127 июля

США запустят против России развалившую СССР программу

19:3427 июля

Китай обогнал Россию по двигателям субмарин

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
13:3227 июля

В Антарктиде обнаружили признаки приближающейся катастрофы

18:1827 июля

Сердюков и Рогозин не поделили ракетные двигатели

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

Наука и техника00:0425 июля
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»

«Отчетливо видна рука чекистов»

Кто на самом деле убивал Ленина
06:5827 июля

Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах

16:0527 июля

F-35 окончательно опозорился

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

Россия
«Старики сами себя делают стариками»
Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Российский священник убил просившую развода жену
Сотрудница СИЗО отбилась от начальника-насильника пистолетом
В подъезд московской пятиэтажки влетел автомобиль
Коммунальщики стали позорить россиян за долги с помощью крана и пирамиды
Все материалы
Мир
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
В России отреагировали на планы США разместить оружие в космосе
Беглого преступника нашли на его собственных похоронах
Бывшего охранника Усамы бен Ладена решили не считать террористом
Российский генерал рассказал о спасении Сирии добровольцами, «Хезболлой» и КСИР
Трамп согласился приехать в Москву
Россияне оказались под угрозой депортации из-за крымских паспортов
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Солдат НАТО на российской границе станет больше
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Армения потребовала ареста генсека ОДКБ
Армения приготовилась установить отношения с Турцией
Премьер-министр Украины отказался преклонять колено перед Россией
В сети заглянули в украинский школьный учебник и поразились
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики России
Трамп и торговая война разогнали американскую экономику
Россия приготовилась доминировать с помощью беспилотников
Российское мясо попало в Турцию на следующий день после шутки Путина
Назван общий судебный долг россиян
Главе «Нафтогаза Украины» простили миллионы
Все материалы
Силовые структуры
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
США запустят против России развалившую СССР программу
Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
В Антарктиде обнаружили признаки приближающейся катастрофы
Сердюков и Рогозин не поделили ракетные двигатели
Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах
Все материалы
Спорт
Сезон премьер
Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
ЦСКА отказался от африканца и захотел купить его через три года
ЦСКА выиграл Суперкубок России
51-летний боец вернулся в ММА и досрочно победил
Игрок вынес мяч «с ленточки» ударом через себя и забил пяткой в одном матче
Головин прокомментировал переход в «Монако»
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
Все материалы
Культура
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
Организаторы независимых кинофестивалей забили тревогу из-за Госдумы
Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Раскрыты подробности состояния Кобзона
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
В сети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись
На подмышках японок нашли место для рекламы
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
Письмо 12-летней девочки заставило взрослых уважать женщин
Все материалы
Ценности
Бриллиантом на грудь
Ведущие ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
В рекламе бритвы для женщин впервые показали реальное бритье
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Серфер проехал милю на волне и снял видео
Британец оказался единственным пассажиром в самолете на 168 мест
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Раскрыта судьба визовых центров в России
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Французский мэр запретил комаров
После пластической операции у китаянки перестал закрываться глаз
Хладнокровие помогло биологу вырваться из пасти трехметрового крокодила
Акула покусала девочку в торговом центре
Все материалы
Бежать со всех ног
Тест самой популярной в мире модели Mercedes-Benz — обновленного С-класса
Забытые Audi
Автомобили и даже грузовики с четырьмя кольцами, о которых никто не знает
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры — истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
BMW назвала российские цены на новую «восьмерку»
Владельцам «заряженных» Audi предложили колеса по цене Renault Duster
Opel может вернуться на российский рынок в следующем году
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы