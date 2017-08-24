Рэпер отменил концерты после наблюдения за затмением без очков

Американский рэпер Джо-Вон Виржини Скотт, более известный под псевдонимом Joey Bada$$, отменил тур из-за проблем со зрением. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает CTV News.

22-летний исполнитель рассказал, что начал страдать от боли после того, как смотрел на солнечное затмение без специальных очков. Он отметил, что у него двоится в глазах, а также возникли проблемы с восприятием цветов.

Среди отмененных концертов — шоу в Кливленде, Чикаго и Торонто.

Joey Bada$$ заявил, что не ожидал таких последствий. «Это не первое солнечное затмение, и я уверен, что у наших предков не было всяких новомодных защитных очков. И я уверен, что все они не ослепли», — добавил он.

Солнечное затмение, полную фазу которого можно было наблюдать только с территории США, произошло 21 августа. Его также называют «Великим американским затмением».