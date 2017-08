Главу минфина США заподозрили в превышении полномочий ради солнечного затмения

Министр финансов США Стивен Мнучин и его супруга Луиз Линтон могли неправомерно воспользоваться служебным самолетом ради наблюдения за солнечным затмением 21 августа. Об этом пишет The Hill.

Линтон опубликовала в своем Instagram фото, на котором она вместе с мужем спускается по трапу самолета. Пользователи сети выяснили, что они совершили перелет именно во время затмения.

Члены общественной организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington направили запрос с требованием предоставить им информацию о том, во сколько обошелся перелет Мнучина и его супруги в город Лексингтон, штат Кентукки, и был ли он осуществлен с целью наблюдения за затмением. Также они требуют обнародовать данные о том, в какую сумму обошлись все перелеты Мнучина за время его нахождения на посту министра финансов США.

Солнечное затмение, которое в США называют великим, 21 августа протянулось полосой шириной 113 километров от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное в стране наблюдали 99 лет назад.