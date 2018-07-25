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Затмение Луны заставило YouTube-проповедников уверовать в конец света

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Популярный YouTube-пастор Пол Бегли из Индианы объявил о грядущем «кровавом» лунном затмении и заверил публику, что она является предвестником конца света. Издание Daily Express обратило внимание на то, что интернет-евангелист посвятил предзнаменованию сразу несколько роликов.

Бегли приводит цитаты из Библии, где упоминается кровавая Луна. В проповеди под названием «Предупреждение о пророчестве: кровавая Луна восходит» он сказал, что бог заговорил с ним о Луне еще в июне. «Он сказал: "Вам нужно знать, что происходит"», — цитирует слова господа Бегли. Проповедник засомневался, учитывая, что история уже знала «кровавые» Луны в 2014 и 2015 годах, однако, проверив информацию о предстоящем затмении, узнал, что оно станет самым длинным за все времена.

Евангелист видит прямую связь между затмением и 70-летием Израиля, которое его жители отметили в 2018 году.

Пророчество Бегли поддерживает известный телевизионный проповедник-пятидесятник Ирвин Бакстер-младший, чья организация Endtime Ministries специализируется на эсхатологических теориях и объяснении мировых событий с точки зрения пророчеств. Daily Express отмечает, что другие «именитые распространители пророчества о кровавой Луне» упрекают Марка Билца и Джона Хаджи, предрекавших начало апокалипсиса после затмения 2014 года. Именно они положили начало страху перед красной Луной, полагает издание.

Самое длинное лунное затмение за последние сто лет можно будет наблюдать 27 июля. Полное затмение продлится 1 час и 43 минуты. В зависимости от погодных условий на разных точках планеты жители увидят светило в разных оттенках — от кирпичного до красного.

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