Российских циркачей отметили на международном фестивале

Артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» завоевали на 43-м международном фестивале в Монако две высшие награды индустрии. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает пресс-служба «Росгосцирка».

Так, коллектив цирка получил «Золотого клоуна» по совокупности номеров, а группе акробатов под руководством Михаила Филинова вручили «Серебряного клоуна» за номер «Встречные качели». Кроме того, артистам «Росгосцирка» присудили восемь специальных призов фестиваля.

«Высшие награды самого престижного в цирковом мире конкурса — яркое свидетельство превосходства российской школы циркового искусства», — отметил исполняющий обязанности генерального директора «Росгосцирка» Сергей Беляков.

Церемония награждения пройдет во вторник, 22 января.

В 2019 году «Росгосцирк» отправил в Монте-Карло рекордное число представителей за годы своего участия в фестивале — 60 человек.

Международный цирковой фестиваль был основан князем Монако Ренье III в 1974 году. В этом году Монте-Карло принимает его уже в 43-й раз.

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