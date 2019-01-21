Спорт
 
Последние новости
Россия отказалась признать выход США из ракетного договора
Покорить самую высокую гору в мире станет сложнее
Стая динго устроила засаду на ребенка
Московских водителей попросили быть внимательнее 
«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов за газ
Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России»
В Венесуэле нацгвардейцы устроили бунт
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Съемки в «Половом воспитании» открыли звезде сериала глаза на вагинизм
Девятая планета Солнечной системы оказалась загадочным кольцом
Новости партнеров

Бывший тренер российских биатлонисток указал на ложь Родченкова

Перейти в «Мою Ленту»
Вольфганг Пихлер

Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер передал Международному союзу биатлонистов (IBU) информацию, указывающую на ложь в показаниях Григория Родченкова, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сам специалист рассказал ТАСС.

Немецкий тренер, сейчас работающий с командой Швеции, не указал, как долго специальная комиссия IBU будет рассматривать его данные и когда она сообщит детали СМИ. Сам Пихлер ранее выражал желание общаться с комиссией, в которой не будет представителей США и Канады.

В апреле 2018-го в штаб-квартире IBU прошли обыски, позднее было открыто уголовное дело против главы организации Андреса Бессеберга, которого WADA обвинило в получении взятки от представителей российского биатлона. Деньги он якобы брал за помощь в сокрытии положительных допинг-проб. Обвинения со стороны агентства были частично основаны на данных, полученных от Родченкова. В целом же показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории о допинге на Олимпиаде в Сочи положили начало расследования в отношении россиян.

Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011 по 2014 год. В декабре 2017-го Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал ему аккредитацию на Игры в Пхенчхане, потому что посчитал его причастным к допинговой системе. Позднее МОК изменил решение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший тренер российских биатлонистов вступился за затравленного Логинова
WADA обвинило Россию в даче взятки главе Международного союза биатлонистов
Наказанный вместе с россиянами немецкий тренер счел себя политической жертвой
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Лутц крутят и риттбергер прыгают

В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
17:10Сегодня

Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России»

14:36Сегодня

13-летняя российская фигуристка увидела в допинге залог успеха

12:1016 января

Бывший футболист сборной России посочувствовал «набедокурившим» Кокорину и Мамаеву

Спорт00:02 9 января

«Я не чувствую боли. На это нет времени»

Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
13:17Сегодня

Серена Уильямс выбила первую ракетку мира с Australian Open

12:22Сегодня

Партнер Овечкина забросил шайбу рукой в свои ворота

14:2116 января

Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг

Спорт00:0311 января

Бамос, Рамос!

Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
10:41Сегодня

Автобус с футбольной командой упал в пропасть с высоты 130 метров

20:1920 января

Баскетбольный ЦСКА впервые за год проиграл в Единой лиге ВТБ

09:49Сегодня

Бойца UFC ограбили прямо во время турнира

Россия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Самые близкие отвернулись от меня»
Свекровь и муж убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Стало известно происхождение анонимных сообщений о бомбах в Магнитогорске
Главу Хакасии попросили объясниться за премии чиновникам
Все материалы
Мир
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Евросоюз расширил антисирийские санкции
В Венесуэле нацгвардейцы устроили бунт
Смертник атаковал колонну американских и курдских военных в Сирии
Россия отказалась признать выход США из ракетного договора
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Иранскую авиакомпанию заподозрили в терроризме и запретили
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Белорусы вступились за Настю Рыбку и предложили выгнать российского посла
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Рухнувший в абхазское ущелье российский БТР показали на видео
В Абхазии погибли трое российских военных
Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую лавру
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Россиян оставят без дешевых сигарет
Раскрыты подробности новой пенсионной реформы
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на оскорбления блогера
Торговая война отбросила Китай на 30 лет назад
Программа поддержки молодых семей провалилась
Гостям инвестиционного форума в Сочи предложат насыщенную культурную программу
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске
Почему им не стоит верить и какие еще есть версии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Убивший жену россиянин ранил полицейского и покончил с собой
19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга
Пойманные ФСБ сборщики денег для ИГ попали на видео
Появилось видео протаранившего машину похитителей Gelandewagen
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Позиции комплекса 14Ц033 «Нудоль» увидел спутник
Девятая планета Солнечной системы оказалась загадочным кольцом
В Германии оценили ответ США на ядерную атаку России
Испытания США российского «Тора» показали на видео
Все материалы
Спорт
Лутц крутят и риттбергер прыгают
В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России»
Бывший тренер российских биатлонисток указал на ложь Родченкова
13-летняя российская фигуристка увидела в допинге залог успеха
Серена Уильямс выбила первую ракетку мира с Australian Open
Партнер Овечкина забросил шайбу рукой в свои ворота
Автобус с футбольной командой упал в пропасть с высоты 130 метров
Все материалы
Культура
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Потому что я черный
Зачем смотреть третий сезон «Настоящего детектива»
«Большой нос, лысина и кривые зубы»
Почему люди выбирают не самых идеальных партнеров
Россия выделила миллионы рублей кинокомпании кандидата в президенты Украины
Съемки в «Половом воспитании» открыли звезде сериала глаза на вагинизм
Умер гитарист Элвиса Пресли
Лондонские критики выбрали лучший фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Роскомнадзор устроил вторую волну мощных блокировок Telegram
WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
В России возбудили дела против Facebook и Twitter
Мем «неверный парень» получил новую интерпретацию и обрел вторую жизнь
Все материалы
Ценности
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Юбка из 90-х вновь стала модной
Косметический бренд унизил женщин с целлюлитом и поплатился
Все материалы
Путешествия
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Туристы вернулись с увечьями из круиза на Карибы
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Российский турист умер в Италии в канун дня рождения
Названы лучшие направления путешествий в 2019 году
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
С лица любителя пластической хирургии удалили пять сантиметров кожи
Стая динго устроила засаду на ребенка
Кот вернулся к похоронившей его хозяйке через три года
Умерла самая старая жительница России
Все материалы
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара
Раскрыта внешность серийного BMW X3 M
Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
Раскрыты доходы продавцов квартир в Москве
Все материалы