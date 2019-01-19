Бывший тренер российских биатлонистов вступился за затравленного Логинова

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался о критике иностранных спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова. Его слова приводит РИА Новости.

«Логинов отбыл свое наказание, будучи отстраненным от спорта на два года. Сейчас его участие в гонках не должно вызывать никаких вопросов. В обычной жизни все работает точно так же: у человека всегда есть второй шанс», — заявил Пихлер.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт. В частности, француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а швед Себастьян Самуэльссон потребовал извинений от россиянина за употребление допинга.

20 января Логинов выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Соревнования начнутся в 14:15 по московскому времени.

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