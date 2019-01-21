«Роскоcмос» отправит на орбиту отряд женщин

«Роскосмос» создаст отряд космонавток для полетов на орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Компания будет искать кандидаток среди работниц ракетно-космических предприятий. По данным источника, корпорация не намерена ждать, пока они сами запишутся, и займется поиском участниц отряда в инициативном порядке. Подготовку женщин организуют с учетом будущих лунных миссий.

Скафандр «Орлан-МКС» будет адаптирован, чтобы женщинам было удобнее в нем работать. Его дополнят элементами экзоскелета для усиления рук оператора. Таким образом космонавтки смогут выполнять тяжелые работы за бортом МКС и не только. Разработка электроприводов для рук уже запущена.

В 2014 году на МКС отправилась Елена Серова, она стала первой российской женщиной в космосе за 20 лет. Кроме нее на орбите побывали еще три женщины из России и СССР: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. США отправили в полет 48 женщин, три из которых погибли в катастрофах космических кораблей.

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