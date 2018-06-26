«Американская Терешкова» сравнила Starliner и Crew Dragon с «Союзом»

Астронавт НАСА Сунита Уильямс назвала Business Insider преимущества создаваемых американских космических пилотируемых кораблей Starliner и Crew Dragon перед российским «Союзом» и американскими Space Shuttle.

Эксперт отметила, что новые космические аппараты отличает использование в управлении электронных дисплеев вместо механических переключателей, что «упрощает работу и делает вещи немного более вариабельными». По ее мнению, модернизация новых устройств с точки зрения пилота не должна представлять проблем, поскольку затронет программное обеспечение. Тем не менее Уильямс пожелала, чтобы дисплеи Starliner и Crew Dragon отображали больше информации, по крайней мере, на начальном этапе полета.

Астронавт отметила, что костюмы для американских кораблей похожи на российские скафандры «Сокол», однако «выглядят немного лучше» и благодаря использованию новых материалов более удобны. Уильямс указала на то, что внутри Starliner и Crew Dragon просторнее, чем в «Союзе», однако все еще довольно тесно. Астронавт добавила, что американские корабли допускают отправление потребностей в ходе полета, однако «лучше всего, наверное, дождаться, пока вы не доберетесь до космической станции».

Уильямс отметила, что задержки с пуском Starliner и Crew Dragon связаны с требованиями НАСА, согласно которым новые корабли должны быть в три раза безопаснее Space Shuttle.

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С 2011-го «Союз» является единственным средством доставки людей на Международную космическую станцию (МКС). Стоимость кресла для американского астронавта на российском корабле с 2011 по 2018 год выросла с 22 миллионов до 81 миллиона долларов.

Американские компании Boeing и SpaceX выбраны НАСА для создания пилотируемых околоземных кораблей. В отличие от «Союза», рассчитанного на перевозку трех человек, Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) способны транспортировать по семь астронавтов. Испытательные беспилотные полеты Crew Dragon и Starliner запланированы на сентябрь и октябрь 2018-го соответственно. В случае успеха корабль Boeing с экипажем должен полететь 31 декабря 2018-го, а SpaceX — 17 января 2019-го.

В 2015 году НАСА выбрало четырех астронавтов, включая Уильямс, для наземного тестирования Starliner и Crew Dragon. Уильямс принадлежат два рекорда среди женщин-астронавтов. Американка совершила наибольшее количество выходов в открытый космос (семь) и является рекордсменкой по суммарному времени работы в открытом космосе (50 часов 40 минут).

Советский (российский) космонавт Валентина Терешкова является первой женщиной, совершившей полет на космическом корабле. Кроме того, она остается единственной женщиной, проделавшей это в одиночку.

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