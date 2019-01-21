Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России»

Биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». Слова спортсмена приводит Ura.ru.

Шипулин рассказал, что в начале 2019 года решил участвовать в праймериз партии, которые пройдут в мае. «Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную Думу», — заметил биатлонист. Он подчеркнул, что предложение стать депутатом получил уже после того, как объявил об уходе из спорта.

Материалы по теме «У меня опустились руки» Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется

Также Шипулину напомнили о высказывании чиновницы Ольги Глацких, которая во время круглого стола заявила детям: «Государство их (родителей — прим. «Ленты.ру») не просило вас рожать». Он допустил, что Глацких «неправильно сформулировала свои мысли».

О желании Шипулина стать депутатом 12 января сообщил Znak.com. Издание писало, что он выдвинет свою кандидатуру на довыборах в Свердловской области. Олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал эту новость так: «Не нравится, не могу — иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя».

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!