Шипулину предложили шахтерскую лопату вместо депутатского мандата

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Антон Шипулин

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что экс-биатлонист Антон Шипулин может стать депутатом. Его слова приводит Sport24

По словам Тихонова, Шипулин забыл, что его талант принадлежит народу, и на его тренировки были потрачены огромные деньги. «Не нравится, не могу — иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя», — заявил он.

Олимпийский чемпион выразил мнение, что спортсмены после окончания карьеры идут в политику, считая ее самым легким занятием. «А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну. <...> Сладкая жизнь! Тренерами не хотят работать», — добавил он.

12 января Znak.com сообщил, что Шипулин выдвинет свою кандидатуру на довыборах в Свердловской области. Отмечается, что за его предвыборную кампанию будет отвечать единоросс, вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Бидонько.

Шипулин объявил об уходе из спорта 25 декабря 2018 года. Биатлонист сказал, что на его решение повлияло обвинение его и других российских спортсменов в использовании запрещенных препаратов. Также он пожаловался на состояние здоровья.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала Шипулина предателем, отказавшимся бороться за право участвовать в ОИ-2018. По ее мнению, спортсмен начнет политическую карьеру, несмотря на то, что у него нет способностей к этой деятельности.

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