Испытания США российского «Тора» показали на видео

Defence Blog / YouTube

Во время учений Southern Strike («Южный удар») американские военные задействовали имитаторы тактических зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса», используемых Вооруженными силами России. Соответствующее видео учений на YouTube опубликовал Defence Blog.

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Издание отмечает, что тренировка проходила на полигоне Кэмп Шелби (штат Миссисипи). Кроме макетов «Тора» и «Осы», в учениях приняли участие американский вертолет AH-64 Apache и бронетранспортер БТР-80. Согласно информации Defence Blog, испытания позволили американским военным обновить навыки противодействия российской технике, забытые с окончанием холодной войны.

В августе 2018 года в «Рособоронэкспорте» заявили, что Россия предложит иностранным заказчикам новейший ЗРК (зенитный ракетный комплекс) «Тор-Э2», который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО.

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