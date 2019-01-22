Два индийца попытались схватить быков за рога и погибли

В индийском городе Пудуккоттай, штат Тамилнад, на фестивале Джалликатту погибли два зрителя. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел 20 января, когда на арену выпустили свыше 1,3 тысячи быков, что более чем в два раза превысило прежний рекорд. Животные прорвались через ограждения и подняли на рога двух человек. Один погиб на месте, другой скончался в больнице от полученных травм.

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В тот же день были ранены десятки участников Джалликатту, пытавшихся схватить разъяренных быков за рога и зад. Всего за первые дни фестиваля, начавшегося 16 января, пострадали более ста человек.

Джалликатту — традиционный фестиваль, который устраивают в Тамилнаде каждый год. Быков выпускают в толпу, а люди пытаются схватить их за горб. Защитники животных утверждают, что перед мероприятием животных заставляют пить алкоголь и бросают в них порошок чили. В 2016 году Джалликатту был запрещен, но через год решение суда отменили из-за массовых протестов.

21 января сообщалось, что во время выступления в США погиб один из лучших в мире наездников на быках. По словам очевидцев, животное сбросило его на землю. После этого бык ударил наездника задними копытами по грудной клетке.

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