Двухголовая ящерица с синими языками удивила зоологов

В Австралийском парке рептилий появилась редкая двухголовая исполинская ящерица. Об этом сообщает издание News.com.

Ящерицу назвали Лаки («Везунчик») за то, что она сумела повзрослеть с аномалией в условиях дикой природы, что случается крайне редко. Обычно особи с подобной мутацией погибают вскоре после рождения.

Глава отделения рептилий Дэниэл Рамси (Daniel Rumsey) отметил, что животные с аномалиями развития в дикой природе часто испытывают трудности с охотой и приемом пищи, а также нередко становятся жертвами хищников. «Однако о Лаки заботятся на высшем уровне, и мы надеемся, что она проживет долгие и счастливые годы, будучи самой необычной ящерицей среди всех наших подопечных», — добавил зоолог. Рептилия находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

Исполинские ящерицы водятся только на территории Австралии и Океании. Самые крупные особи могут достигать 60 сантиметров в длину. Характерной особенностью таких ящериц является язык синего цвета. Из-за треугольной формы головы и маленьких ног исполинских ящериц нередко принимают за змей и убивают.

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