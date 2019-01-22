Рыбку и Лесли отпустили под подписку о невыезде

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) отпустили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Константин Кузьмин.

«Следствие во всем разобралось — и нас отпустили. Условия были нормальными, я хочу только одного — уехать», — заявила Вашукевич «Ленте.ру» после выхода из ИВС. Ее встречал супруг, а Лесли — жена.

Ранее 22 января адвокат Дмитрий Зацаринский рассказал, что между его подзащитной Настей Рыбкой и потерпевшей Александрой Давыдовой (Сашей Травкой) прошла очная ставка. В ходе нее Вашукевич не признала вину в совершении преступления и обвинила заявительницу в том, что та занималась проституцией до этого.

Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.

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