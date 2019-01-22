Трампу разрешили вершить судьбу трансгендеров в армии

Верховный суд США во вторник, 22 января, разрешил президенту страны Дональду Трампу проводить политику, запрещающую некоторым трансгендерам служить в армии. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, судьи удовлетворили просьбу администрации и приостановили действие постановлений нижестоящих судов. В то же время они отказались принимать решение по существу вопроса, пока по этому вопросу продолжаются разбирательства, в том числе до вынесения решения апелляционным судом в Калифорнии.

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд США в ноябре 2018 года.

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В октябре стало известно, что власти рассматривают возможность принятия более узкой юридической трактовки понятия половой принадлежности, «которая обусловлена половыми органами при рождении». При предшественнике Трампа Бараке Обаме пол определялся выбором человека, а не биологическими характеристиками.

До этого Трамп заявлял, что одобряет план ограничить прием на военную службу лишь трансгендеров с гендерной дисфорией: то есть когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины, писала «Русская служба Би-би-си».

В 2017 году Трамп запретил всем трансгендерам служить в американских вооруженных силах, сославшись на дорогостоящее медобслуживание и «привносимую ими неразбериху». После федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет президента. Из-за отказа отменять их попытка ограничить права лишь части трансгендеров также была заблокирована.

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