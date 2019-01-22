Камеры сняли момент тарана Gelandewagen машины с похитителями

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет (СК) опубликовал на своем YouTube-канале запись с камер видеонаблюдения с моментом, когда автомобиль Mercedes Gelandewagen таранит машину ВАЗ на улице в центре Москвы. Находящийся за рулем внедорожника мужчина пытается таким образом отбиться от похитителей, вымогавших у него 20 миллионов рублей. После столкновения он выстрелил несколько раз по машине преступников из травматического оружия. В результате один из похитителей был ранен в ногу и оказался зажат в разбитой машине. Его сообщники успели скрыться.

Также камеры видеонаблюдения сняли момент похищения. На кадрах видно, как трое мужчин усаживают четвертого в машину ВАЗ.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого в похищении и вымогательстве. В ходе допроса он дал признательные показания.

Как сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления СК Юлия Иванова, 30-летний фигурант с подельниками ночью 20 января вблизи дома по улице Октябрьская применили к потерпевшему физическую силу и, угрожая расправой, посадили в автомобиль. Заложника вывезли в Московскую область и потребовали за освобождение 20 миллионов рублей. Потерпевший согласился передать им один миллион рублей и два автомобиля. Воспользовавшись ситуацией, заложник оказал активное сопротивление и сумел вырваться из плена.

Об инциденте сообщалось 21 января. В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают двух подозреваемых в похищении, которые скрылись на автомобиле Porshe Cayenne, принадлежащем заложнику.

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