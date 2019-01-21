Появилось видео протаранившего машину похитителей Gelandewagen

Пресс-Хата / Telegram

Видео с места происшествия, где Mercedes Benz Gelandewagen протаранил машину отечественного производства, где находились похитители, опубликовал Telegram-канал «Пресс-Хата».

Ранее 21 января сообщалось о 30-летнем бизнесмене, который сумел отбиться от похитителей, вымогавших у него 20 миллионов рублей. Трое неизвестных напали на него вечером 19 января на улице Октябрьской в Москве и насильно пересадили в свой автомобиль ВАЗ. Заложника увезли в Подмосковье по неизвестному адресу. Там, угрожая физической расправой, похитители потребовали от бизнесмена 20 миллионов рублей. Мужчина согласился выплатить деньги и тогда преступники привезли его домой в Москву.

Там заложник сумел вырваться от похитителей и спрятаться в своем бронированном автомобиле Mercedes Gelandewagen. На нем он протаранил машину злоумышленников и открыл по ним стрельбу.

Один из похитителей был ранен в ногу. Его сообщники скрылись на автомобиле Porshe Cayenne, принадлежащем бизнесмену.

В результате плана «Перехват» подозреваемых задержать не удалось.

Раненый похититель был госпитализирован, после оказания медпомощи его забрали в полицию для разбирательства.

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