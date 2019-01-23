Путешествовавший с котом мурманчанин напишет об этом книгу

Житель Мурманска Владислав Евглевский вместе со своим черным котом Сэмом проехал автостопом до Владивостока и собрался написать книгу о своем прошлогоднем путешествии, сообщает «Комсомольская правда».

Во время поездки мужчина вел путеводные заметки в соцсетях, но понял, что многое осталось за кадром, поэту ему и пришла идея написать книгу. По словам Евглевского, сюжет завязан вокруг взаимоотношений двух друзей – человека и его питомца – и их поездки длиной в 91 день и 22 тысячи километров.

«Не имея возможности, в самое неподходящее время, и не зная, как действовать, они осуществили свою мечту! Эта парочка училась новому в пути, заводила друзей, сражалась с капризами природы и с самими собой, развивала навыки коммуникации. Наши герои Владислав и Сэм уперто шли вперед, когда все говорило повернуть назад! – размышлял он. – Хочу изложить нашу историю в шутливой форме и рассказать о веселых и грустных моментах, о людях, которые помогали, и о мыслях, посещавших в те дни. Для меня это будет первый такой опыт».

Пилотное название произведения – «Черный кот и до Владивостока доведет», первые 36 страниц уже написаны. Где и на какие деньги оно будет издано, автор пока не знает.

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