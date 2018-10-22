Пенсионер вышел на прогулку с собакой и три недели блуждал по тайге

В Красноярском крае 65-летний мужчина заблудился во время прогулки со своим бультерьером и 18 дней блуждал по тайге, пишет «Комсомольская правда».

Виктор Виноградов и пес по кличке Тор пропали 3 октября в районе поселка Подгорный, где у семьи находилась дача. Когда пенсионер перестал выходить на связь, его жена обратилась в полицию.

По информации РИА Новости, мужчину искали волонтеры-поисковики, полицейские, спасатели, водолазы и местные жители — всего более 100 человек. Было осмотрено 124 километра территорий.

21 октября Виноградов вместе с собакой вышел к людям. Предполагалось, что с больными ногами он не мог уйти далеко, однако пенсионера обнаружили в 25 километрах от дома — в деревне Малый Кускун. Здесь он встретил грибника, который дал позвонить и показал дорогу к населенному пункту, куда за ним приехали близкие.

В это время в тайге уже заморозки, грибов и ягод нет. Сильно похудевший пенсионер рассказал, что питался подножным кормом и тем, что было с собой. Предположительно, от холода его спасал пес, который согревал его собой в ледяной тайге.

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