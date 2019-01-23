Настя Рыбка прогуляла собственную пресс-конференцию после ночи в баре

Подозреваемая в вовлечении в занятие проституцией Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не пришла на собственную пресс-конференцию. Об этом в среду, 23 января, с места событий сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пресс-конференция началась в 13:00 мск на площадке НСН. На мероприятие пришли около 70 человек. Собравшиеся ждали Вашукевич час — до 14:00, но девушка так и не явилась. Адвокат Дмитрий Зацаринский отказался узнавать у своей подзащитной причины ее отсутствия.

«Я не буду ей звонить — может, она сейчас отдыхает», — сказал защитник.

Однако в ночь 23 января в Instagram Зацаринского была опубликована его фотография с Вашукевич и Александром Кирилловым (Алекс Лесли), сделанная в одном из московских баров.

«Всем привет. Счастье — это пить вечером чай с адвокатом, который днем тебя со шконки выдернул», — говорилось в подписи к снимку.

Ранее 23 января сообщалось, что следователи установили детали вовлечения в занятие проституцией Вашукевич и Кирилловым. Подозреваемые были задержаны 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга.

Позднее стало известно, что заявление против Вашукевич и Кириллова написала посещавшая их секс-тренинги Александра Давыдова (Саша Травка). По словам 24-летней девушки, ее отправляли на «раскрепощающие» уроки, во время которых она оказывала сексуальные услуги. Также она должна была запоминать разговоры клиентов и передавать их содержание Рыбке. В ходе очной ставки Вашукевич не признала вину и обвинила заявительницу в том, что та занималась проституцией до этого.

Вечером 22 января Рыбку и Лесли отпустили из изолятора временного содержания под обязательство о явке.

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