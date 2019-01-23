Раскрыты подробности обвинения против Насти Рыбки

Следователи установили детали вовлечения в занятие проституцией подозреваемыми Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и Александром Кирилловым (Алекс Лесли). Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление об освобождении подозреваемых

«Установлено, что Кириллов, действуя группой по предварительному сговору с Вашукевич и неустановленными следствием лицами, в период с января 2017 года по март 2018 года (...) вовлекли в занятие проституцией и принуждали к занятию проституцией Давыдову А.С., Насыр А.А., а также иных неустановленных лиц», — сказано в документе.

Отмечается, что Вашукевич и Кириллов совершили преступление в Москве по адресу улица Дербеневская, дом 20, строение 30. По данным издания, в этом доме расположены бар, тату-студия, мастерская мотоциклов и компания по производству фото- и видеорекламы.

В постановлении также сообщается, что Вашукевич работала писателем в издательстве «Эксмо», однако, по данным источников, компания сотрудничала с ней по авторскому договору.

Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.

Позднее стало известно, что заявление против Вашукевич и Кириллова написала посещавшая их секс-тренинги Александра Давыдова (Саша Травка). По словам 24-летней девушки, ее отправляли на «раскрепощающие» уроки, во время которых она оказывала сексуальные услуги. Также она должна была запоминать разговоры клиентов и передавать их содержание Рыбке. В ходе очной ставки Вашукевич не признала вину и обвинила заявительницу в том, что та занималась проституцией до этого.

Вечером 22 января Рыбку и Лесли отпустили из изолятора временного содержания под обязательство о явке.

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