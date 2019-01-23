Воробьев рассказал о сотрудничестве с МГУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в IV заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова, который прошел в преддверии Дня российского студенчества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства региона. Андрей Воробьев на заседании рассказал о тесном и результативном сотрудничестве области с «командой МГУ, которую возглавляет Виктор Антонович Садовничий». По мнению губернатора, такое партнерство делает сильнее среднее и высшее образование региона.

«В ряде средних школ организованы университетские классы, очень тесная интеграция с гимназией Примакова, преподаватели МГУ доводят до ребят последние методики изучения точных наук. Везде, где есть участие МГУ, высокий результат — и при ЕГЭ, и при поступлении в ведущие вузы страны, — сказал губернатор Московской области. — Преподаватели и специалисты МГУ помогают осваивать новые специальности в ЦМИТах — это техника, информатика, программирование».

Глава региона также подчеркнул важность интеграции Московского госуниверситета в педагогические университеты области. Кроме того, Администрация Московской области начала совместную работу с МГУ в рамках экологического проекта «Вернадский», — отметил Андрей Воробьев.

Заседание попечительского совета возглавил президент России, председатель попечительского совета МГУ Владимир Путин. Глава государства отметил, что научный, образовательный потенциал университета нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития в госуправлении, в экономике, в социальной сфере.