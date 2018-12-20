Лавров поблагодарил Воробьева за развитие лицея МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за успешное развитие Горчаковского лицея МГИМО в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 декабря.

Воробьев принял участие в заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО в Москве.

«Один этаж в филиале в Одинцове занимает Горчаковский лицей МГИМО, который располагает самой современной инфраструктурой», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил хороший спрос на услуги этого учебного заведения. Он добавил, что многие учатся в Горчаковском лицее в режиме пансиона. Он также добавил, что Воробьев лично курировал этот проект.

3 сентября Андрей Воробьев и Сергей Лавров навестили учащихся гимназии имени Евгения Примакова в подмосковной деревне Раздоры Одинцовского района. Воробьев тогда отметил высокий профессиональный уровень педагогического состава. Он также отметил растущую востребованность регионального образования.

В сентябре прошлого года Лавров и Воробьев вместе открыли эту гимназию.

Горчаковский лицей МГИМО был открыт весной 2016 года.