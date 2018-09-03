Воробьев и Лавров навестили учеников гимназии имени Примакова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравили учащихся гимназии им. Примакова с Днем знаний. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хочу поблагодарить прежде всего учителей, которые очень кропотливо, внимательно относятся к каждому ребенку. Желаю всем гимназистам успехов в учебе, — сказал Воробьев на торжественной линейке.

По его словам, в этому году учиться в подмосковные школы пошли более 800 тысяч человек. Он пожелал всем учащимся «здоровья, успехов и новых достижений». Кроме того, он напомнил, что с каждым годом подмосковное образование становится все более востребованным.

Лавров в свою очередь отметил заслугу Воробьева, который лично курировал проект гимназии в честь советского и российского политического деятеля. Министр пообещал ученикам, что

полученные здесь знания дадут им «возможность сделать самый широкий выбор» в плане профессии. Он также выразил надежду на то, что обучение в стенах этого учебного заведения оставят у них самые приятные воспоминания.

Лавров и Воробьев 1 сентября прошлого года открыли гимназию имени Евгения Примакова в подмосковной деревне Раздоры Одинцовского района. Тогда же Лавров поблагодарил подмосковного губернатора за то, что он выступил с инициативой назвать учебное заведение в честь бывшего министра иностранных дел. (Евгений Примаков возглавлял внешнеполитическое ведомство в 1996-1998 годах — прим. «Ленты.ру»).