РАН назвала ошибочной информацию о присвоении патриарху звания профессора

Информация о том, что патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоено звание «Почетный профессор РАН», была ошибочной. Об этом говорится в сообщении президиума Российской академии наук.

Анонс заседания с ошибочной информацией был разослан пресс-службой РАН 18 января. Президиум академии приносит извинения патриарху и Матвиенко и надеется «на продолжение плодотворного сотрудничества».

В настоящее время готовятся поправки в нормативные правовые акты, которые дают право РАН учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, говорится в заявлении президиума.

21 января вице-президент РАН, астрофизик Юрий Балега заявил, что церемония по присвоению патриарху и Матвиенко звания почетного профессора снова переносится, отметив, что некоторые академики усомнились в целесообразности существования этого звания.

О том, что Кирилл и Матвиенко станут почетными профессорами, РАН объявила 18 января. Пресс-секретарь президента академии Светлана Попова заявила, что глава РПЦ — большой популяризатор науки, был другом Сергея Капицы и участвовал в телепередаче «Очевидное — невероятное». «Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — отметила Попова. Позже в тот же день РАН заявила, что церемония присвоения звания Кириллу «состоится в другой раз».

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