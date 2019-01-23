США стали одним из крупнейших инвесторов России

Соединенные Штаты Америки заняли третье место в списке крупнейших инвесторов российских проектов за 2018 год. Такие данные представил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«США стали третьим крупнейшим инвестором в новые проекты в России в прошлом году после Китая и Германии», — сообщил он во время сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

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Также глава РФПИ рассказал о примере плодотворного сотрудничества с Саудовской Аравией: страна вложила в российские проекты 2,5 миллиарда долларов. «Обсуждаются с саудовцами и мегасделки, инвестиции в сектор сжиженного газа и нефтехимический сектор, это замечательный пример сотрудничества», — рассказал Дмитриев агентству ТАСС. Иностранные инвестиции в рамках исполнения плана национальных проектов играют большую роль, поскольку придают процессу открытый характер, отметил он.

Ранее, 18 января, сообщалось, что Саудовская Аравия вложит в нефтехимическую отрасль России миллиарды долларов. Этот вопрос глава РФПИ обсудил с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалихом. Россия в ответ будет вкладывать денежные средства в экономику страны. Сделки могут быть заключены в этом году.

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