Rado вспомнил о капитане Куке

Швейцарский часовой бренд Rado выпустил новую модель Tradition Captain Cook MKIII, обновленную версию классических дайверских часов 1962 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 24 января.

Модель названа в честь знаменитого британского мореплавателя Джеймса Кука. Сохранив элементы винтажного дизайна в стиле 1960-х годов, новинка с автоматическим механизмом калибра ETA C07.621 с 80-часовым запасом хода получила массивный корпус размера XXL из закаленного титана с пескоструйной обработкой.

Часы снабжены черным тканевым ремешком с контрастной серой отстрочкой.

Rado — швейцарская часовая компания, основанная в середине XX века в городе Ленгнау. Специализируется на выпуске часов, в дизайне которых использует высокотехнологичную керамику. Бренд входит в состав корпорации Swatch Group. Rado — официальный хронометрист нескольких международных теннисных турниров.

Осенью 2018 года бренд Rado выпустил новую модель часов в коллекции DiaMaster. Вместо традиционно используемой для часов этой коллекции высокотехнологичной керамики корпус модели изготовлен из инновационного материала Ceramos. Показатель его твердости составляет 1700 Виккерс.

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