Rado наградил победителей «Кубка Кремля»

В московском спорткомплексе «Олимпийский» завершился 29-й международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». Его победители в качестве приза получили часы швейцарского бренда Rado. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 23 октября.

Победы в одиночных разрядах одержали российские теннисисты Дарья Касаткина и Карен Хачанов. Дарья завоевала победу в трех сетах матча, длившегося 2 часа 1 минуту. Карен Хачанов уверенно обыграл своего соперника в финальном матче, который продолжался 55 минут.

Карен Хачанов Фото: Роберт Максимов 1 /7

Официальный хронометрист международного турнира швейцарский часовой бренд Rado замерил не только длительность матчей турнира, но и скорость подачи игроков. Кроме того, бренд выпустил лимитированной серией из 999 экземпляров официальные часы турнира — Rado HyperChrome Match Point. Спортивный хронограф с автоподзаводом подчеркивает связь Rado с теннисом. В часах реализована новая функция — обратный отсчет времени. Шкала красного цвета обозначает важный отрезок времени — 25 секунд, которые отведены игроку между окончанием одного розыгрыша и подачей для следующего.

Официальные часы турнира Rado HyperChrome Match Point Фото: Rado 1 /4

Каждый посетитель «Кубка Кремля» мог измерить скорость своей подачи в Rado Smash Corner в зрительской зоне турнира.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. Rado заявлена официальным хронометристом нескольких международных турниров 2018 года, включая «ВТБ Кубок Кремля» в России (13–21 октября), Erste Bank Open в Австрии (20–28 октября), Swiss Indoors Basel в Швейцарии (20-28 октября), Next Gen ATP Finals в Италии (6-8 ноября).

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