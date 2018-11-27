Rado использовали для часов необычный материал

Швейцарская компания Rado выпустила новую модель часов в коллекции DiaMaster. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-служба компании во вторник, 27 ноября.

Корпус новинки вместо традиционно используемой для часов DiaMaster высокотехнологичной керамики изготовлен из инновационного материала с необычными свойствами — Ceramos, показатель твердости которого составляет 1700 Виккерс. Керамика в нем на 10 процентов дополнена металлическим сплавом. При изготовлении корпуса материал помещается в форму и подвергается сначала воздействию высокого давления, а потом особой закалке.

Фото: Rado 1 /10

Благодаря новым технологиям обтекаемый корпус часов DiaMaster Ceramos приобретает оттенок стали или розового золота, при этом в отличие от металла благодаря своей твердости не подвержен механическим воздействиям и царапинам. Часы оснащены автоматическим механизмом без секундной стрелки.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. Rado является официальным хронометристом нескольких международных теннисных турниров. К турниру «Кубок Кремля» бренд выпустил лимитированной серией из 999 экземпляров официальные часы турнира — Rado HyperChrome Match Point. Спортивный хронограф с автоподзаводом подчеркивает связь Rado с теннисом.

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