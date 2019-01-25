«Монако» отстранил Анри

Руководство «Монако» временно отстранило от работы французского специалиста Тьерри Анри. Об этом сообщает The Guardian.

В клубе еще не приняли решение относительно будущего Анри. К следующей игре монегасков будет готовить Франк Пасси. Последняя игра в чемпионате Франции под руководством Анри обернулась для «Монако» разгромным поражением от «Страсбурга» со счетом 1:5. После этого последовало поражение в Кубке Франции от представителя второго дивизиона «Метца».

Анри возглавляет Монако на протяжении 104 дней. За это время монегаски провели 20 встреч, одержав только четыре победы. В национальном первенстве команда занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

Бывший нападающий сборной Франции возглавил «Монако» 13 октября 2018-го. Он сменил на посту португальца Леонарду Жардима. Контракт Анри с «Монако» истекает в 2021 году.

За монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Его трансфер в «Монако» стал крупнейшим в российской истории. Столичный ЦСКА выручил с продажи игрока 30 миллионов евро. Головин принял участие в 13 играх чемпионата Франции и отметился одной результативной передачей.

Анри в прошлом выступал за «Монако» в качестве игрока. В сезоне-1996/1997 ему удалось завоевать золотые медали чемпионата в составе монегасков. После ухода из Монако он выступал за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Булз». Также форвард — чемпион мира в составе сборной Франции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!