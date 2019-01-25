Госфонд 10 лет бездействовал и потерял миллионы рублей

Государственный инвестиционный фонд «Росинфокоминвест» за 10 лет существования совершил только одно вложение, которое оказалось убыточным. Об этом сообщила Счетная палата.

По данным ведомства, «Росинфокоминвест» вложил 148 миллионов рублей в российскую платформу для инвесторов RoboETF. Деньги были перечислены офшорной компании, которая владеет правами на бренд.

Позднее фонд продал свою долю, не дождавшись окупаемости проекта. По оценке Счетной палаты, в Россию была возвращена только половина инвестиций, то есть 75 миллионов рублей. В результате фонд получил убыток.

Единственным акционером «Росинфокоминвеста» является Минкомсвязи. На сайте фонда указано, что его миссия — «привнесение лучших инвестиционных практик для обеспечения реализации потенциала ИКТ [информационно-коммуникационные технологии] компаний и их превращение в эффективные и конкурентоспособные бизнесы, работающие на благо экономики страны».

Также на сайте опубликована отчетность, данные которой расходятся со сведениями Счетной палаты. По состоянию на третий квартал 2018 года активы фонда равнялись 1,46 миллиарда, уставный капитал — 1,45 миллиарда, выручка — 676,7 миллиона рублей. Фонд получил чистую квартальную прибыль в размере 23,1 миллиона рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!