РФПИ докапитализируют с помощью средств ФНБ

Решение о докапитализации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) принято. Она будет проводится в том числе и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом во вторник, 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«РФПИ будет докапитализирован в 2017 году. Решение принято, на докапитализацию будут направлены, в том числе, средства ФНБ из уже выделенной на проекты РФПИ квоты (10 процентов от ФНБ). Соответствующие поправки будут внесены в федеральный бюджет в ходе его уточнения в рамках осенней сессии 2017 года Федерального собрания», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, выделение средств по аналогичному механизму планируется предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 годы, а также на плановый период 2019-2020 годов, сообщил источник и добавил, что докапитализация проводится в соответствии с рядом поручений президента и премьер-министра, в рамках которых капитал РФПИ должен быть доведен до запланированного уровня в 10 миллиардов долларов.

В РФПИ от комментариев отказались.

РФПИ — суверенный инвестфонд России с зарезервированным капиталом в 10 миллиардов долларов. Фонд осуществляет прямые вложения в российские компании совместно с зарубежными инвесторами. За шесть лет работы привлек в отечественную экономику более триллиона рублей (100 миллиардов — средства РФПИ, 900 миллиардов — деньги зарубежных партнеров).