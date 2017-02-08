Россия подготовила 10 проектов для американских инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовил 10 проектов для инвесторов из США в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, логистике и других секторах. Об этом в среду, 8 февраля, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

«Мы уже общаемся с рядом ведущих американских фондов по этим проектам, видим значимый интерес», — сказал Дмитриев.

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В конце января глава отдела глобальных инвестиционных стратегий компании Renaissance Capital Дэниел Сотлер заявил, что международные инвесторы снова проявляют интерес к России на фоне восстановления экономики страны. Тогда же суверенный фонд Катара сообщил, что вложит в отечественные проекты два миллиарда долларов.

В декабре 2016 года глава РФПИ рассказал о создании российско-японского инвестиционного фонда с объемом инвестиции до миллиарда долларов. «Сейчас мы обсуждаем более 20 проектов, первые из которых мы надеемся реализовать в ближайшие шесть месяцев», — отметил он.