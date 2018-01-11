Крупнейший инвестфонд в мире нанял на работу звезду игры в покер

Самый крупный в мире хедж-фонд Bridgewater Associates нанял на работу самого успешного игрока в покер среди женщин — Ванессу Селбст. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Селбст косвенно подтвердила выход на работу в хедж-фонд. На своей странице в Facebook она написала, что приняла решение поменять профессию. Также женщина подтвердила, что уже четыре месяца работает в хедж-фонде, в котором изучает риск-менеджмент и инвестиционные стратегии. Назвать фонд Селбст отказалась.

«Окружение и среда очень похожи на покер в мои ранние годы — сидит куча задротов и пытается победить другую кучу задротов в игре. Это очень сложно», — написала она.

Агентство отмечает, что, хоть Селбст и сделала имя, «перекладывая покерные фишки», ее бэкграунд вполне соответствует сотруднику инвест-фонда. Она окончила Йельский университет по специальности «Юриспруденция», некоторое время работала в фирме, которая сопровождает полицейские иски.

В свою очередь, Селбст не уверена, что ей удастся закрепиться на новом месте. «Каждый день я зависаю там, волнуюсь, что проиграю. Это выматывает и возбуждает», — говорит Селбст, которая за 12 лет игровой карьеры заработала 11,9 миллиона долларов.

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