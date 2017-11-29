В Москве пройдет сезон покерных вечеринок

В Москве пройдет серия покерных вечеринок Jameson Sips & Chips. Об этом сообщили корреспонденту «Ленты.ру» организаторы.

Отборочные туры состоятся 1 и 8 декабря; финал намечен на 13 декабря. В рамках турнира, который устраивается в столице в четвертый раз, также выступит поп-ап кабаре Rolling Barrels. Гостям и участникам соревнования будут предложены приготовленные известными московскими барменами коктейли. Во время турнира выступят диджеи DJ Lipelis и Odjbox.

Гостями мероприятия станут писатели, бизнесмены, художники, актеры и другие поклонники покера. Адрес проведения турнира пока держится в секрете.

Ранее этой осенью в Москве прошла дворовая вечеринка Jameson Block Party. Хедлайнером мероприятия стал ирландский хип-хоп исполнитель Rejjie Snow, также на сцене выступили DJ Pirumov, DJ Karina Istomina и Kuznya Superstar Band.