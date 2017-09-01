Москвичам устроят дворовую вечеринку

В Москве пройдет дворовая вечеринка Jameson Block Party. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов.

Хедлайнером мероприятия станет ирландский хип-хоп исполнитель Rejjie Snow, также на сцене выступят DJ Pirumov, DJ Karina Istomina и Kuznya Superstar Band.

Также для гостей оборудуют игровую площадку, где состоятся соревнования по уличным видам спорта. На территории фудкорта будут представлены Burger Heroes, еврейский некошерный Mitzva Bar, Mimipiada Piadineria с итальянскими лепешками и другие.

В прошлом году в вечеринке участвовали британские рэперы Krept & Konan , а также диджейский дуэт Snakehips.

Rejjie Snow — ирланский рэпер. Широкую известность он получил после выхода клипа на песню Lost in Empathy, который набрал более полумиллиона просмотров на YouTube.