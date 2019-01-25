Единороссы выступили против налога на смартфоны

В «Единой России» выступили против законопроекта о платной регистрации мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 25 января.

«Это может ограничить свободу общения и является способом введения надуманных поборов с людей», — сказал парламентарий.

Ранее в пятницу появилась информация, что на рассмотрение нижней палаты парламента будет внесен законопроект, обязывающий регистрировать приобретаемые за границей мобильные устройства через портал госуслуг и оплачивать пошлину в размере 100 рублей. В противном случае сотовый заблокирует оператор сотовой связи.

Авторы инициативы раскатывают таким образом увеличить поступления в бюджет за счет исчезновения контрафакта, а также помочь спецслужбам в поимке террористов.

В кабмине высказались против платной регистрации устройства, но саму концепцию одобрили. По словам зампреда правительства Максима Акимова, новая мера будет способствовать повышению уровня национальной безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!