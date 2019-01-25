Россиян решили обложить налогом на смартфоны

В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным ​​идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова, передает РБК.

В случае его принятия, с 1 февраля 2020 года всех жителей страны обяжут в течение нескольких месяцев после покупки регистрировать самостоятельно приобретаемые за границей устройства через портал госуслуг и оплачивать пошлину в размере 100 рублей.

Если этого сделано не будет, мобильник заблокируют операторы сотовой связи.

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Авторы проекта закона отмечают, что российский бюджет потерял 16,6 миллиардов рублей от нелегального или неучтенного ввоза гаджетов, а процедура регистрации отсечет возможность использования контрафакта.

Помимо налоговой, цель документа — помочь ФСБ в поимке террористов. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — подчеркнула Бокова и добавила, что закон также должен решить проблему краж мобильников.

Ввезенные в страну до вступления закона в силу устройства разрешат использовать в течение нескольких лет без регистрации. Не будут распространяться положения документа и на иностранцев, пользующихся сим-картами зарубежных операторов связи.

Храниться данные об IMEI-кодах россиян будут в подведомственном Россвязи НИИ.

Законодательная инициатива сенатора Боковой — это уже не первая попытка в той или иной форме вернуть процедуру регистрации мобильных телефонов, отмененную в 2000 году. По словам представителей российских операторов связи, для такого нововведения необходимо провести донастройку сети, однако сама концепция согласуется с общемировой практикой.

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