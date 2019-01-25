Раскрыта суть нового «налога» на смартфоны

Законопроект о регистрации мобильных устройств не предусматривает обязательную платную регистрацию всех аппаратов. Об этом в пятницу, 25 января, пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, члена Совета Федерации Людмилу Бокову.

По ее словам, речи о каких-либо новых налогах для физических лиц не идет. «Обязанность регистрации таких устройств предлагается возложить на импортеров, производителей. Законопроектом предусматривается возможность для абонентов по их инициативе и желанию вносить IMEI своего устройства в центральную базу в случае, если такое устройство он привез самостоятельно из-за рубежа», — пояснила Бокова.

Она добавила, плата в 100 рублей предусмотрена именно для этих случаев. «Платной услугой по своему усмотрению может воспользоваться человек, который хочет защитить свое мобильное устройство от кражи и не более того», — сказала сенатор.

Ранее в пятницу появилась информация о появилении в России нового налога. По данным РБК, в Госдуму будет внесен законопроект о регистрации приобретаемых за границей мобильных телефонов. Кроме того, предполагается введение пошлины в размере 100 рублей. При несоблюдении этих требований новый сотовый будет блокироваться оператором сотовой связи.

Авторы инициативы полагают, что данная мера снизит количество контрафактной продукции и как следствие увеличит поступления в бюджет. Другая цель законопроекта — помочь силовикам в борьбе с терроризмом.

В правительстве высказались против взимания платы за регистрацию, но в целом идею поддержали. В «Единой России», в свою очередь, высказали опасения, что в результате введения новой практики свобода общения будет ограничена. Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко назвал инициативу «способом введения надуманных поборов» с граждан.

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