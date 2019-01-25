Доказано высокое технологическое развитие неандертальцев

Археологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что неандертальцы умели создавать оружие для поражения врагов и добычи на расстоянии. Открытие изменяет представления о технологическом развитии палеоантропов, которые ранее считались неспособными использовать сложные методы охоты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили шенингенские копья — артефакты, обнаруженные в 1994-1998 годах в шахте в Шенингене (Германия), возраст которых достигает 300 тысяч лет. Они являются самым старым оружием, найденным в Европе. Считается, что они принадлежали гейдельбергскому человеку, непосредственному предшественнику неандертальцев.

Результаты исследования с участием шести спортсменов показали, что неандертальцы могли бросать точные реплики артефактов с высокой скоростью, убивая добычу на расстоянии до 20 метров.

По словам специалистов, палеоантропы могли использовать совершенные для того времени стратегии охоты, не сталкиваясь с врагом или добычей на опасно близком расстоянии.

Ранее, в октябре 2018 года, сообщалось, что археологи Техасского университета A&M (США) обнаружили наконечники копий, возраст которых превышает 15 тысяч лет. Это самое старое оружие из того, что до сих пор было найдено на территории Северной Америки.

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