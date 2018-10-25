В Америке нашли древнейшее оружие

Археологи Техасского университета A&M (США) обнаружили наконечники копий, возраст которых превышает 15 тысяч лет. Это самое старое оружие из того, что было найдено на территории Северной Америки до сих пор. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые нашли артефакты в ходе раскопок на месте древней стоянки Дебры Л. Фридкин (Debra L. Friedkin site). Ланцетовидные наконечники, изготовленные из кремнистого сланца, и другие орудия были обнаружены под слоями пород, датированными 15,5 тысячами лет. Это превышает возраст первой общепризнанной североамериканской культуры Кловис, распространение которой по континенту началось около 13 тысяч лет назад.

Представители культуры Кловис также изготавливали наконечники копий, которые были обнаружены в Техасе, Нью-Мексико и в Мексике. По мнению исследователей, копья использовались для охоты на крупных животных, включая бизонов, мамонтов и мастодонтов. Хотя раньше ученые находили каменные орудия, которые предшествуют культуре Кловис, наконечники среди них обнаружили впервые.

По словам ученых, находка поможет лучше узнать обстоятельства появления первых коренных американцев, их распространения и формирования древних американских культур.

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