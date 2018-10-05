На дне озера нашли сокровища викингов

В шведском озере Видостерн нашли древние артефакты, включая меч викингов возрастом 1500 лет и брошь III века. Об этом сообщает издание Science Alert.

Меч вместе с ножнами, изготовленными из дерева и кожи, обнаружила 8-летняя девочка и ее отец Энди Ванечек (Andy Vanecek), который размещал буи рядом со своим домом, чтобы предупредить проплывающие мимо лодки об опасно низком уровне воды. Озеро обмелело из-за сильной летней жары, что и позволило обнаружить оружие, длина которого составляла 85 сантиметров. Ванечек передал артефакт археологам в музее города Йёнчёпинг.

По предварительной оценке, оружие было сделано в железном веке, который в Северной Европе продолжался в период с 500 года до нашей эры по 800 год нашей эры. Его возраст составляет 1000-1500 лет, и, возможно, он был изготовлен еще до наступления эпохи викингов в 793 году нашей эры. Однако это предстоит уточнить при дальнейшем анализе.

Археологи продолжили поиски в озере и обнаружили другие древние артефакты, включая брошь. В то же время меч должен пройти реставрацию и обработку защитными веществами прежде, чем он будет выставлен в музее.

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