Обнаружен потопленный турками российский корабль

В прибрежных водах Эгейского моря обнаружили обломки военного корабля XVIII века, который принадлежал России. Об этом сообщает турецкое издание EgeHaber.

Судно затонуло на глубине 65 метров недалеко от турецкого города Дидим. Обломки корабля разбросало на площади 200 квадратных метров. Подводные археологи из департамента археологии министерства культуры и туризма Турции с помощью автономного необитаемого подводного аппарата обнаружили различные артефакты, включая пушки, ядра, оружие и остатки такелажа. Специалисты уже подняли со дна метровую пушку весом в 2,5 тонны с надписью на кириллице и двуглавым орлом, а также посуду.

По мнению историков, российский корабль участвовал в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Битва между российскими и турецкими флотами состоялась 24-26 июня 1770 года в Чесменской бухте.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что археологи обнаружили на дне Черного моря самый древний затонувший корабль, возраст которого достигает 2 400 лет. Древнегреческое 23-метровое судно было найдено на глубине примерно двух километров в хорошем состоянии благодаря дефициту кислорода на большой глубине.

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