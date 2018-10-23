Древнейший затонувший корабль нашли в Черном море

Археологи обнаружили на дне Черного моря самый древний затонувший корабль, возраст которого достигает 2 400 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

Древнегреческое 23-метровое судно было найдено на глубине примерно двух километров. Специалисты отмечают относительно хорошее состояние мачты, руля и сидений для гребли, которые сохранились благодаря дефициту кислорода на большой глубине. Ученые считают, что судно относится к тому типу торговых кораблей, о которых до сих пор было известно только по рисункам на керамических сосудах. Похожий корабль изображен на аттической вазе 480 года до нашей эры, на которой запечатлена сцена встречи Одиссея с сиренами.

Судно было обнаружено в рамках трехлетней миссии подводных археологов и геодезистов, исследующих дно Черного моря. На настоящий момент команда ученых нашла уже более 60 мест кораблекрушений. Возраст затонувших кораблей охватывает классический период, эпоху Древнего Рима и XVII век, когда казаки совершали морские рейды против Османской империи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!