Дайверы приблизились к разгадке таинственного исчезновения Амелии Эрхарт

Дайверы обнаружили возле острова в Папуа — Новой Гвинее обломок, который мог принадлежать самолету американской писательницы и пионера авиации Амелии Эрхарт. Об этом сообщает Daily Mail.

Джилл Майерс, представитель проекта Blue Angel, участники которого исследовали глубины вокруг островов на протяжении 13 лет, заявил, что дайверы нашли кусок стекла, имеющий сходство с посадочными фарами самолета «Локхид-Электра». На нем Эрхарт отправилась в последний полет в 1937 году.

Майерс подчеркнул, что для путешествия в самолете были установлены специфические модификации и находка может оказаться их частью.

Давер Билл Снэйвли из Blue Angel отметил, что стекло было найдено возле острова Бука, который пролегал по маршруту Эрхарт. Участники проекта планируют устроить еще одну экспедицию в зону обнаружения обломка весной.

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Амелия Эрхарт пропала в июле 1937 года вместе с штурманом Фредериком Нунаном во время кругосветного перелета по самому протяженному маршруту на Земле — через экватор. «Локхид-Электра» должен был совершить наиболее опасный перелет за все путешествие — с побережья Новой Гвинеи до маленького острова Хауленд в центральной части Тихого океана. Там по распоряжению тогдашнего президента США Франклина Рузвельта была построена взлетно-посадочная полоса и выставлен на дежурство сторожевой корабль береговой охраны «Итаска». Эрхарт перестала отвечать на вопросы с корабля, а ее самолет так и не долетел до Хауленда.

После исчезновения «Локхид-Электры» Военно-морские силы США начали самую масштабную и дорогую поисковую операцию за всю историю американского флота, однако самолет обнаружить не удалось.

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