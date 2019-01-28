В ДНР заявили о переходе интеграции с Россией в активную фазу

Процесс интеграции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с Россией вступил в активную фазу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости в понедельник, 28 января.

«Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем (в сторону интеграции с Россией — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил Пушилин.

Политик добавил, что в рамках этого процесса планируется ряд мероприятий, среди которых участие в выставках компаний из ДНР.

При этом пока рано говорить о том, что интеграция завершится в ближайшее время, подчеркнул Пушилин.

31 декабря 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории России с даты каждого въезда увеличен с 90 до 180 дней.

Ранее в том же году директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что состоявшиеся 11 ноября выборы депутатов парламентов и глав ДНР и ЛНР показали поддержку населением курса на интеграцию с Россией.

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